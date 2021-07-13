Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на местном телевидении. Новые правила вступают в силу с пятницы, 16 июля.

Внимание В Греции введут дополнительные ограничения для посетителей общественных мест

Новые ограничения

Следовательно, для невакцинированных будут закрыты общественные места в Греции:

развлекательные центры;

бары;

кинотеатры;

театры.

Заведения питания будут работать с увеличенным, но заранее определенным количеством посетителей. Такие ограничения будут действовать до конца августа 2021 года.

Как будут проверять соблюдение ограничений. Уже с 16 июля заработает соответствующее цифровое приложение, которое легко определит, вакцинирован посетитель или нет.

Все развлекательные заведения в течение лета – как закрытые, так и открытые – будут работать только с сидячими посетителями, и им нельзя будет стоять. Впрочем, ресторанам будет разрешено накрывать больше столов, чем раньше.

Обязательная вакцинация для медперсонала

Все медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей в Греции должны будут привиться от COVID-19. Обязательная вакцинация медицинского персонала будет действовать с 1 сентября.

Кто этого не сделает – будут уволены. Потому что те, кто должен защищать людей, которые подвергаются наибольшему риску, не могут быть вероятными носителями болезни,

– сказал Мицотакис.

Постановление правительства предусматривает возможность и для вакцинации военнослужащих. Похожие ограничения действуют и во Франции.

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