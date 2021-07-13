Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на местном телевидении. Новые правила вступают в силу с пятницы, 16 июля.
Внимание В Греции введут дополнительные ограничения для посетителей общественных мест
Новые ограничения
Следовательно, для невакцинированных будут закрыты общественные места в Греции:
- развлекательные центры;
- бары;
- кинотеатры;
- театры.
Заведения питания будут работать с увеличенным, но заранее определенным количеством посетителей. Такие ограничения будут действовать до конца августа 2021 года.
Все развлекательные заведения в течение лета – как закрытые, так и открытые – будут работать только с сидячими посетителями, и им нельзя будет стоять. Впрочем, ресторанам будет разрешено накрывать больше столов, чем раньше.
Обязательная вакцинация для медперсонала
Все медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей в Греции должны будут привиться от COVID-19. Обязательная вакцинация медицинского персонала будет действовать с 1 сентября.
Кто этого не сделает – будут уволены. Потому что те, кто должен защищать людей, которые подвергаются наибольшему риску, не могут быть вероятными носителями болезни,
– сказал Мицотакис.
Постановление правительства предусматривает возможность и для вакцинации военнослужащих. Похожие ограничения действуют и во Франции.
Ситуация с коронавирусом в Греции
- По данным статистики, с начала пандемии в Греции зарегистрировали более 440 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
- К сожалению, от недуга умерли более 12,5 тысячи граждан.
- Выздоровели – более 409 тысяч человек.