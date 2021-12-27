Но у этих препаратах есть один нюанс: таблетки нужно принимать как можно быстрее, как только появятся симптомы.

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То есть необходимо вовремя пройти тестирование и начать прием лекарств в очень короткий срок – в течение пяти дней.

Обратите внимание: К самым частым признакам коронавируса относят: кашель, головную боль, жар, потерю вкуса или обоняния, боли в мышцах и теле.

Таблетки подходят не всем

Противовирусные таблетки подходят не всем, кто имеет положительный результат теста на коронавирус. Препараты от обеих компаний предназначены для людей с COVID-19 легкой или средней степени тяжести, которые подвержены серьезному течению болезни.

В эту группу входят люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, рак или диабет.

Кому нельзя принимать эти таблетки

Молнупиравир от компании Merck нельзя принимать детям, поскольку средство может препятствовать росту костей. Он также не рекомендуется беременным женщинам из-за возможности возникновения врожденных дефектов.

Таблетки Pfizer можно детям от 12 лет, но они не рекомендуются пациентам с тяжелыми заболеваниями почек или печени.

Что не менее важно, противовирусные таблетки не разрешены для людей, которые госпитализированы с COVID-19.

Когда препараты появятся в Украине

300 тысяч курсов таблеток против коронавируса от компании Pfizer должны прибыть в Украину в первом квартале 2022 года. Кроме этого, Минздрав подписал соглашение на закупку такого же количества Молнупиравира от Merck.

К слову, в интервью "Суспільному" Игорь Кузин отметил, что украинцам не стоит ожидать чудо-препарат, избегая вакцинации. Санитарный врач отметил, что пренебрегать защитой, рассчитывая на эффективное лечение – "глупая идея". Это как сесть пьяным за руль, ехать 200 километров в час, но пристегнуться.

Кроме этого, таблетки от Pfizer довольно дорогие, ведь их цена за курс составляет примерно 500 долларов. Поэтому Кузин подчеркнул, что дешевле будет вакцинироваться.