Но у этих препаратах есть один нюанс: таблетки нужно принимать как можно быстрее, как только появятся симптомы.
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То есть необходимо вовремя пройти тестирование и начать прием лекарств в очень короткий срок – в течение пяти дней.
Таблетки подходят не всем
Противовирусные таблетки подходят не всем, кто имеет положительный результат теста на коронавирус. Препараты от обеих компаний предназначены для людей с COVID-19 легкой или средней степени тяжести, которые подвержены серьезному течению болезни.
В эту группу входят люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца, рак или диабет.
Кому нельзя принимать эти таблетки
- Молнупиравир от компании Merck нельзя принимать детям, поскольку средство может препятствовать росту костей. Он также не рекомендуется беременным женщинам из-за возможности возникновения врожденных дефектов.
- Таблетки Pfizer можно детям от 12 лет, но они не рекомендуются пациентам с тяжелыми заболеваниями почек или печени.
Что не менее важно, противовирусные таблетки не разрешены для людей, которые госпитализированы с COVID-19.
Когда препараты появятся в Украине
300 тысяч курсов таблеток против коронавируса от компании Pfizer должны прибыть в Украину в первом квартале 2022 года. Кроме этого, Минздрав подписал соглашение на закупку такого же количества Молнупиравира от Merck.
К слову, в интервью "Суспільному" Игорь Кузин отметил, что украинцам не стоит ожидать чудо-препарат, избегая вакцинации. Санитарный врач отметил, что пренебрегать защитой, рассчитывая на эффективное лечение – "глупая идея". Это как сесть пьяным за руль, ехать 200 километров в час, но пристегнуться.
Кроме этого, таблетки от Pfizer довольно дорогие, ведь их цена за курс составляет примерно 500 долларов. Поэтому Кузин подчеркнул, что дешевле будет вакцинироваться.