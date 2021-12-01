Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, новые виды вирусов все более опасные.
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"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для появления новых, более опасных вариантов", – рассказал гендиректор.
Гебреисус сказал, что странам нужно полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator, которая способствует справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и иммунизации от COVID-19.
Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно
- В конце ноября 2021 года ВОЗ заявила о новом штамме коронавируса Омикрон, который был обнаружен в Южной Африке.
- Опасно то, что один из генов Омикрон-штамма не обнаруживает ПЦР-тест.
- В ВОЗ сообщили, что для штамма Омикрон не нужна новая вакцина. Следует совершенствовать те, что уже есть.
- ЕС может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за быстрого распространения нового вируса.