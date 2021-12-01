Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, новые виды вирусов все более опасные.

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"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для появления новых, более опасных вариантов", – рассказал гендиректор.

Гебреисус сказал, что странам нужно полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator, которая способствует справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и иммунизации от COVID-19.

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