Новые варианты коронавируса возникают из-за "токсичной смеси", – ВОЗ

1 декабря 2021 , 23:10
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Источник:

ВООЗ

Новые штаммы COVID-19 возникают из-за того, что в мире формируется "токсическая смесь". Она состоит из низких темпов вакцинации и тестирования.

Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, новые виды вирусов все более опасные.

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"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для появления новых, более опасных вариантов", – рассказал гендиректор.

Гебреисус сказал, что странам нужно полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator, которая способствует справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и иммунизации от COVID-19.

Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно

  • В конце ноября 2021 года ВОЗ заявила о новом штамме коронавируса Омикрон, который был обнаружен в Южной Африке.
  • Опасно то, что один из генов Омикрон-штамма не обнаруживает ПЦР-тест.
  • В ВОЗ сообщили, что для штамма Омикрон не нужна новая вакцина. Следует совершенствовать те, что уже есть.
  • ЕС может рекомендовать пересмотреть правила для туристов из-за быстрого распространения нового вируса.
Автор: Марія Масюк