Новых штаммов коронавируса в Украине пока не выявляли, – ВОЗ
В Украине еще не выявляли людей, инфицированных мутировавшим коронавирусом. Однако и надлежащих анализов на территории нашего государства делать не могут.
Источник:Інтерфакс-Україна
Об этом заявил глава представительства ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в Украине Ярно Хабихт в эфире телеканала ICTV.
Обратите внимание Ученые НАН Украины обновили прогноз по распространению COVID-19: что известно
Есть ли в Украине мутировавший коронавирус
"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы", – заявил представитель ВОЗ.
- Чтобы сделать эти анализы, несколько образцов из Украины доставили центр секвенирования ВОЗ, поэтому "в ближайшее время у нас будет ответ".
К слову, еще 9 февраля украинский премьер Денис Шмыгаль предупреждал, что новые штаммы коронавируса могут зайти в Украину – но власть готова им противостоять.
Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Самое важное Новости о коронавирусе 14 февраля: бессимптомные больные, сертификаты вакцинации
Поделиться новостью