В Украине еще не выявляли людей, инфицированных мутировавшим коронавирусом. Однако и надлежащих анализов на территории нашего государства делать не могут.

Об этом заявил глава представительства ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в Украине Ярно Хабихт в эфире телеканала ICTV.

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Есть ли в Украине мутировавший коронавирус

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока здесь нет возможности делать соответствующие анализы", – заявил представитель ВОЗ.

Чтобы сделать эти анализы, несколько образцов из Украины доставили центр секвенирования ВОЗ, поэтому "в ближайшее время у нас будет ответ".

К слову, еще 9 февраля украинский премьер Денис Шмыгаль предупреждал, что новые штаммы коронавируса могут зайти в Украину – но власть готова им противостоять.



Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала