Новый африканский штамм коронавируса Омикрон уже в Чехии

В Чехии лабораторно подтвердили первый случай инфицирования новым вариантом коронавируса – африканским штаммом, получившим название Омикрон. Заболевание подтвердили у вернувшейся из Намибии чешки. В то же время до этого сообщали, что женщина вернулась из Египта.

Образец инфицированной женщины проверят в третий раз

В лаборатории провели два секвенционных теста, образцы отправили в пражскую лабораторию, где проведут надлежащую оценку результатов.

Внимание Moderna создаст вакцину против нового штамма коронавируса

Одна из лабораторий секвенирования в Чешской Республике проверяет возможное появление на территории нашего государства положительного образца омикронного варианта.

– подтвердила представитель Государственного института общественного здоровья Чехии Штепанка Чехова.

По словам спикера, в отношении женщины, у которой обнаружили положительный образец, проводят соответствующие противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить вероятное распространение инфекции в стране.

Коротко о новом штамме "Омикрон"

Пока что о новом штамме коронавируса известно немногое. Ученые говорят, что тип B.1.1.529 несет большое количество мутаций в своем спаечном белке, играющем ключевую роль в проникновении вируса в клетки организма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. В организации также сообщили, что некоторые гены нового штамма может не выявлять ПЦР-тест и это значительно усложняет исследование.

Новый штамм коронавируса был идентифицирован в Южной Африке 23 ноября.

Великобритания и Израиль решили ограничить поездки для туристов из ряда африканских стран. Вслед за ними это сделала и Германия. Впоследствии Евросоюз прекратил авиасообщение с Южной Африкой.

Известно, что штамм предварительно зарегистрировали в пределах ЕС, в частности, его обнаружили в Бельгии у вернувшегося из Египта мужчины.

Стоит знать Имеет чрезвычайное количество мутаций: что известно о новом штамме коронавируса