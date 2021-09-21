Он гораздо точнее определяет максимально возможные сроки проявления первых симптомов болезни. Хотя раньше, получив универсальный 5-летний прогноз, одни пациенты могли столкнуться с болезнью почти сразу, другие – прожить в тревожном ожидании 20 лет.

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Новый алгоритм

Так, ПЭТ-сканирование позволяет определить концентрацию токсичных скоплений белков в головном мозге, которые считаются основной причиной и признаком нейродегенерации.

Новая шкала оценки уровня амилоидов позволяет гораздо точнее определить период, когда наступят первые когнитивные изменения. Для получения результатов требуется:

выполнить одну томографию;

знать возраст человека.

Как удается определить развитие болезни

При разработке метода, ученые анализировали сотни снимков участников в разные периоды жизни, а также образцы тканей людей, умерших от деменции. Эти данные позволили охарактеризовать степень изменений в головном мозге с разницей в несколько лет и сопоставить данные с отсутствием или проявлением болезни.

В результате – удалось определить так называемый переломный момент в состоянии, по которому можно определить, сколько времени осталось до проявления первых симптомов.

Это может произойти в 50 лет или в 80 лет, а может – и никогда. Однако это достижение позволяет выяснить высокие риски, которые наиболее вероятно приводят к слабоумию,

– объяснили ученые.

Важно то, что тестирование можно проводить на любом этапе. Оценивая количество белковых агрегаций, можно оценить, прошел ли человек этот "переломный момент" или определить, когда он наступит. Тогда же можно дать прогноз относительно сроков проявления первых симптомов – потери памяти, дезориентации в пространстве и других.

Справка. Обычно в младшем возрасте "переломный момент" наступает значительно позже, чем, например, у людей после 80 лет. Это объясняется когнитивными резервами пациентов. В первом случае, когда возраст человека составляет примерно 50 лет, срок до развития симптомов может достигать 20 лет, а во втором – менее 10.

Это означает, что внедрение нового алгоритма в клиническую практику будет одинаково эффективным инструментом для диагностики всех людей, а врачам поможет персонализировать подход к каждому человеку.

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