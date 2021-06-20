При подозрении на рак мозга врачи назначают КТ или МРТ, однако большинство пациентов проходят обследование уже после появления неврологических нарушений, когда опухоли уже слишком велики и распространились метастазами в другие ткани. Японские ученые смогли упростить процесс диагностики и сделать его точным даже на ранних стадиях болезни, когда явных признаков рака еще нет.

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Что предлагают ученые

Команда сосредоточилась на микроРНК, которые секретируются различными клетками и присутствуют в биологических жидкостях организма. До сих пор правильно проанализировать микроРНК в моче было сложно, поскольку не было точного оборудования для оценки их разновидностей и количества.

Чтобы решить эту проблему ученые разработали новое устройство, способное извлекать большое количество и разнообразие микроРНК из мочи.

Затем ученые выяснили, что в моче пациентов с опухолями мозга действительно присутствуют определенные микроРНК в стабильном состоянии.

В результате был разработан точный тест с чувствительностью 100% и специфичностью 97%. При этом результаты не зависели от размера или агрессивности опухоли.

Перспектива открытия

Ученые надеются, что новый тест позволит, в первую очередь, улучшить раннюю диагностику агрессивных типов опухолей, в частности глиобластомы.

Внедрение теста в клиническую практику сделает обследование на рак намного проще и поможет увеличить шансы на жизнь онкопациентов.