Новый анализ определяет рак мозга на ранних стадиях с точностью 100%: детали

Сейчас большинство опухолей мозга диагностируют уже на поздних стадиях, когда есть симптомы. Новая простая диагностика позволит определить рак на начальном этапе.

При подозрении на рак мозга врачи назначают КТ или МРТ, однако большинство пациентов проходят обследование уже после появления неврологических нарушений, когда опухоли уже слишком велики и распространились метастазами в другие ткани. Японские ученые смогли упростить процесс диагностики и сделать его точным даже на ранних стадиях болезни, когда явных признаков рака еще нет.

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Что предлагают ученые

Команда сосредоточилась на микроРНК, которые секретируются различными клетками и присутствуют в биологических жидкостях организма. До сих пор правильно проанализировать микроРНК в моче было сложно, поскольку не было точного оборудования для оценки их разновидностей и количества.

Чтобы решить эту проблему ученые разработали новое устройство, способное извлекать большое количество и разнообразие микроРНК из мочи.

Затем ученые выяснили, что в моче пациентов с опухолями мозга действительно присутствуют определенные микроРНК в стабильном состоянии.

В результате был разработан точный тест с чувствительностью 100% и специфичностью 97%. При этом результаты не зависели от размера или агрессивности опухоли.

Перспектива открытия

Ученые надеются, что новый тест позволит, в первую очередь, улучшить раннюю диагностику агрессивных типов опухолей, в частности глиобластомы.

Внедрение теста в клиническую практику сделает обследование на рак намного проще и поможет увеличить шансы на жизнь онкопациентов.