Новый продукт является картриджной сенсорной системой. Размещенные внутри биосенсорные полоски напоминают уже доступные экспресс-тесты на уровень глюкозы.

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Внутри платформы размещены несколько электродов, один из которых покрыт золотом. Именно к нему прикрепляются антитела при контакте образца и платформы.

Как работает новый тест на коронавирус

Для теста используется слюна, которая мгновенно анализируется на тест-полоске и выдает числовой результат о количестве вирусной нагрузки.

Результат теста доступен уже через секунду.

Чем выше концентрация вирусного антигена в слюне, тем большее число.

Тест показал высокую чувствительность как для спаечного пептида SARS-CoV-2, так и для инактивированного вируса в минимальных концентрациях.

Кроме того, что этот тест очень прост для использования в домашних условиях, тестовые полоски можно использовать повторно. Это позволит значительно сэкономить на массовом тестировании населения.

Авторы также сообщили, что такую технологию можно адаптировать для диагностики других болезней путем изменения типа антител, которые прикрепляются к поверхности золота.