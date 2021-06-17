Новый фактор, от которого зависит тяжесть инсульта и вероятность осложнений

Наибольший риск инсульта и осложнений после него есть у людей, которые регулярно потребляют красное мясо и другие продукты животного происхождения. Ученые определили конкретные биомаркеры, которые могут указывать на риски и тяжесть инсульта, а также новые терапевтические цели для предотвращения заболевания и его последствий.

Исследователи из клиники Кливленда на протяжении 10 лет изучали связь микробиоты кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они доказали, что уровень триметиламиноксида ТМАО, который образуется в кишечнике при переваривании продуктов животного происхождения, позволяет прогнозировать будущий риск сердечного приступа, инсульта и смертности.

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Что нового открыли ученые

Впервые исследователи нашли доказательства того, что кишечные бактерии в целом и в частности, через ТМАО могут влиять на тяжесть инсульта и постинсультные нарушения.

Сначала они определили, что у людей с повышенным ТМАО было более значительное повреждение головного мозга, а также моторные и когнитивные нарушения после инсульта.

Изменения в диете, влияющие на уровень ТМАО, то есть потребление меньшего количества красного мяса и яиц –положительно сказывались на состоянии здоровья пациентов, которые пережили инсульт.

Дальнейшие эксперименты на моделях мышей показали, что трансплантация микробиоты для повышенной выработки ТМАО была в достаточной степени, чтобы спровоцировать развитие тяжелого инсульта.

Затем ученые выяснили, что фермент CutC играет ключевую роль для производства ТМАО. На моделях мышей блокировка кодирует CutC гена уже показала значительный эффект для снижения веса инсульта.

Нацеливание на CutC может стать многообещающим инструментом для предотвращения инсульта,

– заявил один из исследователей.

Теперь команда изучает этот вариант лечения, а также пользу от коррекции рациона для снижения уровня ТМАО с целью профилактики инсульта.