Новый фактор риска остеопороза обязательно следует учитывать при назначении профилактических скринингов.
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Детали исследования
Ученые проанализировали данные почти 11 тысяч человек в возрасте до 60 лет, в частности их индекс массы тела и уровень минеральной плотности костей.
Раньше считали, что люди с избыточной массой тела имеют сниженный риск переломов, а потому им реже назначают обследование на остеопороз. Впрочем, новые данные показали, что корреляция как раз таки обратная.
Наше исследование показывает, что это зависит от состава мышечной и жировой массы человека, и сама по себе высокая масса тела не является гарантией против остеопороза,
– прокомментировал соавтор работы Раджеш Джайн.
Факторы риска остеопороза
Так, ученые сделали вывод, что врачи наоборот должны проводить скрининг на остеопороз у людей с избыточной массой тела, особенно, если есть и другие факторы риска – пожилой возраст, предшествующие переломы, семейный анамнез и прием стероидных препаратов.