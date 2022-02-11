Люди с избыточным весом, а особенно мужчины, склонны к повышенному риску развития хронической болезни, которая увеличивает вероятность тяжелых переломов.

Новый фактор риска остеопороза обязательно следует учитывать при назначении профилактических скринингов.

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Детали исследования

Ученые проанализировали данные почти 11 тысяч человек в возрасте до 60 лет, в частности их индекс массы тела и уровень минеральной плотности костей.

Раньше считали, что люди с избыточной массой тела имеют сниженный риск переломов, а потому им реже назначают обследование на остеопороз. Впрочем, новые данные показали, что корреляция как раз таки обратная.

Наше исследование показывает, что это зависит от состава мышечной и жировой массы человека, и сама по себе высокая масса тела не является гарантией против остеопороза,

– прокомментировал соавтор работы Раджеш Джайн.

Факторы риска остеопороза

У всех участников и особенно, согласно данным минеральной плотности костей. И наоборот, нормальный вес отражал положительную связь с состоянием костей участников.

Так, ученые сделали вывод, что врачи наоборот должны проводить скрининг на остеопороз у людей с избыточной массой тела, особенно, если есть и другие факторы риска – пожилой возраст, предшествующие переломы, семейный анамнез и прием стероидных препаратов.