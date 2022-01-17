В больнице Львова рекорд по заболеваемости COVID-19 среди детей

В общем их там больше половины сотни. Самому младшему пациенту – всего 24 дня. Самому старшему – 17 лет.

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Состояние всех детей – среднее. Пока никто не нуждается в аппарате искусственного дыхания.

Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!,

– говорится в сообщении.

Однако медики успокаивают: "Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справимся, COVID-зона расширена, персонал готов".

Также медики призвали взрослых не волноваться, а соблюдать правила безопасности, одевать на детей маску в людных местах. А также в любых непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.

Напомним! Предыдущий антирекорд по количеству инфицированных детей в Охматдете Львовской области зарегистрировали 4 октября 2021 года. Тогда в больнице с коронавирусом находился 41 несовершеннолетний.