В больнице Львова рекорд по заболеваемости COVID-19 среди детей
В общем их там больше половины сотни. Самому младшему пациенту – всего 24 дня. Самому старшему – 17 лет.
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Состояние всех детей – среднее. Пока никто не нуждается в аппарате искусственного дыхания.
Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!,
– говорится в сообщении.
Однако медики успокаивают: "Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справимся, COVID-зона расширена, персонал готов".
Также медики призвали взрослых не волноваться, а соблюдать правила безопасности, одевать на детей маску в людных местах. А также в любых непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.