"Новый Год – новый антирекорд" : во Львове госпитализировано максимум детей с COVID-19

У Львова зафиксировали рекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей. В одной из больниц – их наибольшее количество с начала пандемии.

В больнице Львова рекорд по заболеваемости COVID-19 среди детей

В общем их там больше половины сотни. Самому младшему пациенту – всего 24 дня. Самому старшему – 17 лет.

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Состояние всех детей – среднее. Пока никто не нуждается в аппарате искусственного дыхания.

Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!,

– говорится в сообщении.

Однако медики успокаивают: "Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справимся, COVID-зона расширена, персонал готов".

Также медики призвали взрослых не волноваться, а соблюдать правила безопасности, одевать на детей маску в людных местах. А также в любых непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.

Предыдущий антирекорд по количеству инфицированных детей в Охматдете Львовской области зарегистрировали 4 октября 2021 года. Тогда в больнице с коронавирусом находился 41 несовершеннолетний.

Тем временем во Львове продолжают вакцинировать детей против коронавируса. Прививки могут получить подростки в возрасте 12 – 17 лет. Перед процедурой нужно обязательно проконсультироваться с семейным врачом.

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Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет":

Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне – 66 детей! Состояние малышей среднее, никто не нуждается в ИВЛ. Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему – 17 лет.

Спокойно, мамы и папы! Работают Супергерои ! Мы справляемся, COVID-зону расширили, персонал готов. От вас, взрослые, сейчас многое зависит, поэтому сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности, одеваем малышей маску в людных местах и в любой непонятной ситуации звоним семейному врачу!