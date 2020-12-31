Новый год "здравого смысла": советы, как отпраздновать здорово
Как встретить Новый Год – решаете вы: в кругу друзей, семьи, дома или в ресторане, но главное помнить, что во всем должен быть здравый смысл.
Вот несколько актуальных советов, которые помогут веселиться и одновременно не страдать от негативных последствий для здоровья, их предлагает Ульяня Супрун.
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Праздничное меню
Оливье, холодец, шуба и пампушки – это хоть и традиционно и вкусно, но опасно, если съесть все сразу и еще в 23:00 ночи.
Как насчет таблетки "от переедания"
Несколько таблеток к тяжелому застолью не спасут от последствий переедания. Универсальный совет в этом случае – есть меньше.
Спасет ли активированный уголь от опьянения и похмелья
Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попасть в кровь, может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого действия нет. Алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.
Пусть новогоднее меню содержит как можно больше овощей / Фото Unsplash
Похмелье – как помочь
Лучше не доводить себя до похмелья, ведь алкоголь увеличивает риск многих заболеваний, травматизации и агрессии. Но если это произошло, то каша или овощной бульон помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени.
Что до огуречного рассола, то действительно в нем есть и ионы, но более действенным будет съесть салат из помидоров и огурцов и кусок сыра. "Опохмеляться" алкоголем не надо ни в коем случае.
О детоксе
По словам Ульяны Супрун, тот "детокс", который предлагают некоторые санатории, частные клиники или блогеры – это маркетинг, а не медицина. Поэтому лучшим решением будет возвращение к здоровому рациону.
Не подвергайте опасности своих родных / Фото Unsplash
Празднование должно быть безопасным
Как бы нам того не хотелось, вирус SARS-CoV-2 не отдыхает на праздники. Поэтому ваша безопасность и безопасность ваших близких должна стать приоритетом в планировании встречи нового года.
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