Как встретить Новый Год – решаете вы: в кругу друзей, семьи, дома или в ресторане, но главное помнить, что во всем должен быть здравый смысл.

Вот несколько актуальных советов, которые помогут веселиться и одновременно не страдать от негативных последствий для здоровья, их предлагает Ульяня Супрун.

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Праздничное меню

Оливье, холодец, шуба и пампушки – это хоть и традиционно и вкусно, но опасно, если съесть все сразу и еще в 23:00 ночи.

Ульяна Супрун “Не надо отказываться от любимых блюд, но попробуйте сделать их более полезными: добавляйте больше овощей, запекайте их вместо того, чтобы отваривать, кладите в салат не колбасу, а отварное филе, а вместо консервации добавляйте что-то свеженькое (не соленый огурец, а свежий).”

Как насчет таблетки "от переедания"

Несколько таблеток к тяжелому застолью не спасут от последствий переедания. Универсальный совет в этом случае – есть меньше.

Спасет ли активированный уголь от опьянения и похмелья

Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попасть в кровь, может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого действия нет. Алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.



Пусть новогоднее меню содержит как можно больше овощей / Фото Unsplash

Похмелье – как помочь

Лучше не доводить себя до похмелья, ведь алкоголь увеличивает риск многих заболеваний, травматизации и агрессии. Но если это произошло, то каша или овощной бульон помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени.

Что до огуречного рассола, то действительно в нем есть и ионы, но более действенным будет съесть салат из помидоров и огурцов и кусок сыра. "Опохмеляться" алкоголем не надо ни в коем случае.

О том, как уменьшить негативные проявления похмелья – читайте в материале 24 канала.

О детоксе

По словам Ульяны Супрун, тот "детокс", который предлагают некоторые санатории, частные клиники или блогеры – это маркетинг, а не медицина. Поэтому лучшим решением будет возвращение к здоровому рациону.



Не подвергайте опасности своих родных / Фото Unsplash

Празднование должно быть безопасным

Как бы нам того не хотелось, вирус SARS-CoV-2 не отдыхает на праздники. Поэтому ваша безопасность и безопасность ваших близких должна стать приоритетом в планировании встречи нового года.