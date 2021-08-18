Новый лидер по распространению коронавируса в Европе

Самые высокие среди стран Европы темпы распространения коронавируса зафиксировали за прошедшие сутки во Франции. Там за сутки лабораторно подтвердили 28 114 новых случаев коронавируса.

Статистика коронавируса в Европе

За сутки в Европе диагностировали 129 тысяч новых случаев коронавируса, из которых более 28 тысяч – во Франции.

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На второй позиции по суточным приростом оказалась Великобритания, которая ранее была лидером в Европе по этому показателю.

16 августа в Великобритании лабораторно подтвердили 26 тысяч 852 новых случаев заболевания.

Третья в Европе по этому показателю Россия, где за сутки официально диагностировали 20 тысяч 958 новых инфицирований коронавирусом.

Украина, где за сутки 16 августа лабораторно подтвердили 890 новых случаев коронавируса, по этому показателю на 58-м месте в мире и на 16-м в Европе.

Какова ситуация с COVID-19 во Франции

Во Франции в субботу, 14 августа, состоялась уже пятая масштабная акция протеста подряд. Люди недовольны введением с 9 августа в стране санитарных пропусков – документов, с которыми только и будут пускать в рестораны или другие общественные заведения.

Всего во Франции зарегистрировали более 6 миллионов инфицированных коронавирусом. Около 112 тысяч больных стали жертвами пандемии.

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 208 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,38 миллиона инфицированных. В целом больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 37 миллионов человек, по меньшей мере 623 тысячи, к сожалению, умерли.