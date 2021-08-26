Об этом свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 26 августа. Больше всего случаев в Москве – 1 712 больных и 54 смерти.

Обратите внимание Число больных COVID-19 растет: за сутки выявили более 1 500 новых случаев

Общая статистика

За сутки 25 августа в стране только официально зарегистрировали 19 630 случаев инфицирования. Из них – 1 446 были без клинических проявлений.

Всего в России за все время пандемии обнаружили 6 824 540 случаев коронавируса. Еще 179 243 человека, к сожалению, умерли.

Справка. Предыдущий максимум – 819 смертей за день зарегистрировали 14 августа 2021 года. После этого количество летальных исходов в стране постепенно снижалось, пока за 24 августа от коронавируса не умерли 809 человек.

Кроме этого, в оккупированном Россией Крыму за сутки выявили 331 случай заболевания коронавирусом. Умерли – 16 человек.

В России активно растет число новых больных и умерших

В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса. Связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.

В больницах уже не хватает мест. Поэтому города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. В некоторых регионах, в частности в Москве, решили начать обязательную вакцинацию.

Стоит знать. Иностранные вакцины не допускают для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.

Насколько правдивы официальные цифры?