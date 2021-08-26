Новый максимум смертей: в России зафиксировали более 800 новых летальных исходов

В России вновь зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса за все время от начала пандемии. Количество летальных исходов за сутки возросло до 820.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба в четверг, 26 августа. Больше всего случаев в Москве – 1 712 больных и 54 смерти.

Обратите внимание Число больных COVID-19 растет: за сутки выявили более 1 500 новых случаев

Общая статистика

За сутки 25 августа в стране только официально зарегистрировали 19 630 случаев инфицирования. Из них – 1 446 были без клинических проявлений.

Всего в России за все время пандемии обнаружили 6 824 540 случаев коронавируса. Еще 179 243 человека, к сожалению, умерли.

Предыдущий максимум – 819 смертей за день зарегистрировали 14 августа 2021 года. После этого количество летальных исходов в стране постепенно снижалось, пока за 24 августа от коронавируса не умерли 809 человек.

Кроме этого, в оккупированном Россией Крыму за сутки выявили 331 случай заболевания коронавирусом. Умерли – 16 человек.

В России активно растет число новых больных и умерших

В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса. Связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.

В больницах уже не хватает мест. Поэтому города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. В некоторых регионах, в частности в Москве, решили начать обязательную вакцинацию.

Насколько правдивы официальные цифры?

Журналисты считают, что в России коронавирусом могли переболеть в 5 раз больше людей, чем говорят официальные данные.

Если предположения правдивы, то Россия находится на третьем месте по общему числу больных за время пандемии в мире и на первом месте по числу заболевших на миллион населения.

В то же время на сайте университета Хопкинса Россия занимает девятое место по количеству случаев инфицирования. В первой пятерке – США, Иран, Индия, Бразилия и Великобритания.

Иностранные вакцины не допускают для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.