Об этом свидетельствуют официальные данные России. Так, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек.
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Где больше всего смертей
Больше всего летальных случаев обнаружили в таких регионах:
- в Москве – 65;
- Петербурге – 59;
- Свердловской области – 46.
Предыдущий максимум в Российской Федерации зафиксировали накануне, 1 октября, – 887 смертей. Кроме того, за сутки в стране коронавирус диагностировали у 25 769 человек.
Общая статистика
- В России уже второй день подряд регистрируют большое количество больных COVID-19 – более 25 тысяч.
- Похожий "подъем" заболеваемости наблюдали в июле 2021 года. Он был вызван Дельта-штаммом коронавируса.
- В общем за все время пандемии в стране выявили свыше 7,5 миллионов случаев заболевания и почти 210 тысяч смертей.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала