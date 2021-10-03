Новый максимум за всю пандемию: Россия снова бьет рекорды по количеству смертей

За минувшие сутки, 2 октября, в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. В целом – почти 900 летальных исходов.

Об этом свидетельствуют официальные данные России. Так, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 890 человек.

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Где больше всего смертей

Больше всего летальных случаев обнаружили в таких регионах:

в Москве – 65;

Петербурге – 59;

Свердловской области – 46.

Предыдущий максимум в Российской Федерации зафиксировали накануне, 1 октября, – 887 смертей. Кроме того, за сутки в стране коронавирус диагностировали у 25 769 человек.

Общая статистика

В России уже второй день подряд регистрируют большое количество больных COVID-19 – более 25 тысяч.

Похожий "подъем" заболеваемости наблюдали в июле 2021 года. Он был вызван Дельта-штаммом коронавируса.

В общем за все время пандемии в стране выявили свыше 7,5 миллионов случаев заболевания и почти 210 тысяч смертей.

​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала