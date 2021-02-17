Ученые из США продемонстрировали перспективное лечение глиомы. В ходе исследования на мышах новая терапия повышала выживание животных и формировала память иммунных клеток в случае возникновения рецидива.

Примерно 80% всех случаев злокачественных опухолей мозга являются глиомой. Ученым удалось разработать комбинированную терапию, которая приводила к полной регрессии опухоли у мышей в 60% случаев.

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Во время первого этапа ученые протестировали ингибиторы соединения D-2-гидроксиглутарата (D-2-HG), который продуцируется раковыми клетками и необходим им для роста. Ингибиторы вводили животным вместе со стандартным облучением и химиетерапией, что значительно повысило выживаемость мышей.

Дальнейшие наблюдения выявили преимущества и недостатки ингибиторов D-2-HG. Сначала ученые выяснили, что новый препарат делает раковые клетки благоприятнее к лучевой терапии, но вместе с этим увеличивался уровень белка, который злокачественные клетки используют для маскировки от иммунной системы.

Поэтому для подавления уровня белка ученые добавили к терапии ингибиторы контрольной точки.

Результаты испытаний нового метода терапии: