Новый метод лечения останавливает рост опухоли мозга в 60% случаев
Ученые из США продемонстрировали перспективное лечение глиомы. В ходе исследования на мышах новая терапия повышала выживание животных и формировала память иммунных клеток в случае возникновения рецидива.
Источник:National Institute of Health
Примерно 80% всех случаев злокачественных опухолей мозга являются глиомой. Ученым удалось разработать комбинированную терапию, которая приводила к полной регрессии опухоли у мышей в 60% случаев.
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Во время первого этапа ученые протестировали ингибиторы соединения D-2-гидроксиглутарата (D-2-HG), который продуцируется раковыми клетками и необходим им для роста. Ингибиторы вводили животным вместе со стандартным облучением и химиетерапией, что значительно повысило выживаемость мышей.
Дальнейшие наблюдения выявили преимущества и недостатки ингибиторов D-2-HG. Сначала ученые выяснили, что новый препарат делает раковые клетки благоприятнее к лучевой терапии, но вместе с этим увеличивался уровень белка, который злокачественные клетки используют для маскировки от иммунной системы.
Поэтому для подавления уровня белка ученые добавили к терапии ингибиторы контрольной точки.
Результаты испытаний нового метода терапии:
- Модифицированный подход еще больше повысил выживаемость мышей, так как иммунная система грызунов получила способность атаковать опухоль.
- Кроме этого, терапия способствовала развитию иммунной памяти. Т-клетки теперь были нацелены на конкретную опухоль и были готовы в случае повторного роста. Это особенно тяжело, поскольку риск рецидива глиомы очень высок.
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