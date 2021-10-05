Новый метод побороть болезнь Альцгеймера в 40 раз эффективнее: что известно

Ученые разработали новые антитела, которые могли бы обеспечить более эффективные методы лечения болезни Альцгеймера. Их эффективность оказалась выше в 40 раз.

Что это за новые атитила

Они, в отличие от уже существующих аналогов, связываются со всеми типами токсичных бляшек и гораздо эффективнее "очищают" ткань головного мозга. Эта стратегия открывает большие перспективы для терапии неизлечимой болезни.

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Сейчас существуют несколько типов антител, нацеленных на агрегаты амилоида, однако их эффективность очень низкая.

Теперь команда из Упсальского университета представила новый тип антител, которые связываются со всеми типами агрегатов как больших, так и маленьких размеров. Хотя до сих пор небольшие бляшки было очень сложно захватить.

! Эксперименты проводили на культурах клеток.

Новые результаты особенно важны, поскольку небольшие агрегаты считаются еще более токсичными для ткани головного мозга из-за своей подвижности, объяснили ученые.

Эффективность новых антител оказалась выше в 40 раз. Таких результатов мы не видели еще ни в каких антител. Это фантастика,

– прокомментировала соавтор работы Грета Халтквист.

Весьма вероятно, что терапию можно будет адаптировать и против других белковых скоплений, например, тех, которые формируются при болезни Паркинсона. Дальнейшие исследования должны подтвердить универсальность разработанной стратегии лечения.

Как может развиваться болезнь Альцгеймера?

Скопление белков бета-амилоида в головном мозге считают основной причиной и симптомом болезни Альцгеймера и других форм деменции.



Агрегаты бета-амилоида, которые также называют "токсичными бляшками" провоцируют гибель нейронов, после чего появляются первые признаки нейродегенерации – когнитивного спада и нарушения ориентации в пространстве.

Интересно, что недавно группа исследователей из Австралии представила убедительные доказательства того, что болезнь Альцгеймера зарождается в печени. Вместе с тем, открытие не опровергает так называемую амилоидную гипотезу природы нейродегенерации.