Ученые из Колумбийского университета разработали назальный спрей против коронавируса. Его действие проверили на хорьках.

Ученые уверяют, что спрей предоставляет мгновенную защиту от вируса, которая длится не меньше суток. Также разработчики утверждают, что препарат эффективно защищает от мутированных вариантов SARS-CoV-2.

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В спрее содержится липопептид, который предназначен для предотвращения проникновения SARS-CoV-2 в клетки. Он недорогой и может долго храниться без охлаждения.

Ученые протестировали лекарство на моделях хорьков, легкие которых очень похожи на человеческие. Кроме этого, эти животные очень чувствительны к заражению SARS-CoV-2 и легко распространяют вирус между собой.

Результаты исследования на хорьках

Одной группе хорьков ежедневно вводили лекарство через нос.

После этого их помещали в клетку к инфицированным животным.

Во время исследования ни одно из подопытных животных не заразилось после прямого контакта с инфицированным животным. Кроме этого, вирусная нагрузка была нулевой.

Между тем в группе контроля все животные тяжело заболели.

Когда ученые протестировали средство на нескольких вариантах SARS-CoV-2, в частности B.1.1.7 (британский штамм) и B.1.351 (южноафриканский штамм), то оказалось, что соединение предотвращало слияние спаечного белка вируса с мембраной клеток.

Даже в идеальных условиях, когда большая часть населения вакцинирована и строго соблюдает меры по дистанцированию, противовирусный спрей будет важным дополнением для защиты людей и контроля передачи вируса,

– заявили разработчики лекарств Маттео Поротто и Эн Маскона.

Разработчики планируют провести клинические исследования, но сроки окончания испытаний пока не объявляют.