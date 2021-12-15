Новый опасный штамм: в Moderna предупредили о гибриде Омикрона и Дельта

В фармацевтической компании Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса, если один человек заразится одновременно Дельтой и Омикроном.

Гибрид штамма Дельта и Омикрона

Об этом рассказал главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон. По его словам, в редких случаях люди с ослабленным иммунитетом могут заражаться сразу двумя штаммами COVID-19.

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Он добавил, что большое количество случаев заражения Дельтой и Омикроном, которые сейчас циркулируют в Великобритании, делает это более вероятным. Одновременное заражение штаммами может привести к тому, что вирус начнет эволюционировать и мутировать. Если оба штамма поразят одну клетку, есть вероятность появления суперварианта COVID-19.

Исследователи предупреждают, что такие случаи, которые научно называются "событиями рекомбинации" возможны, но они требуют очень специфических условий и совпадения в основном неконтролируемых событий.

За все время пандемии было зарегистрировано только три штамма, которые возникли путем обмена генами вирусов, причем вирус вместо этого имеет случайные мутации, чтобы создать больше вариантов.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли в 77 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито только 35% населения, а только на континенте – 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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