Новый побочный эффект вакцины от AstraZeneca: в ЕС обновили рекомендации

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендует прививаться от коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе.
Регулятор ЕС опубликовал новые предупреждения
Согласно выводам ЕМА, COVID-вакцина от AstraZeneca повышает риск развития кровотечений. Поэтому европейский регулятор добавил к побочным эффектам препарата синдром утечки капилляров.
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Это заболевание, во время которого кровь просачивается из мельчайших сосудов в мышцы и полости тела. Состояние характеризуется отеком и падением артериального давления,
– говорится в сообщении.
Что известно о случаях развития кровотечений
Комитет провел тщательный анализ 6 случаев развития такого синдрома у пациентов, получивших прививку вакциной Vaxzevria. Большинство из них произошли среди женщин в течение 4 дней после вакцинации, и из них 3 ранее страдали от такого расстройства. Одна пациентка в итоге умерла.
Регулятор в то же время обращает внимание, что речь идет о крайне редких случаях – на 27 мая в странах ЕС, Европейской экономической зоны и Британии сделали более 78 млн прививок вакциной AstraZeneca.
Это всего лишь предостережение: случаи довольно редки
Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое отекание рук и ног или увеличения веса в первые дни после вакцинации,
– отметили в рекомендациях.
Комитет будет в дальнейшем отслеживать случаи этого синдрома у вакцинированных пациентов и при необходимости предоставит дополнительные рекомендации.
Регулятор также обратился к компании AstraZeneca за дополнительной информацией относительно возможного механизма, что приводит к развитию такого синдрома после прививки.
Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов есть связь.
- одышка;
- боль в груди;
- отек ног;
- постоянная боль в животе;
- неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;
- крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.
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