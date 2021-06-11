Новый побочный эффект вакцины от AstraZeneca: в ЕС обновили рекомендации

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендует прививаться от коронавируса вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе.

Регулятор ЕС опубликовал новые предупреждения

Согласно выводам ЕМА, COVID-вакцина от AstraZeneca повышает риск развития кровотечений. Поэтому европейский регулятор добавил к побочным эффектам препарата синдром утечки капилляров.

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Это заболевание, во время которого кровь просачивается из мельчайших сосудов в мышцы и полости тела. Состояние характеризуется отеком и падением артериального давления,

– говорится в сообщении.

Что известно о случаях развития кровотечений

Комитет провел тщательный анализ 6 случаев развития такого синдрома у пациентов, получивших прививку вакциной Vaxzevria. Большинство из них произошли среди женщин в течение 4 дней после вакцинации, и из них 3 ранее страдали от такого расстройства. Одна пациентка в итоге умерла.

Регулятор в то же время обращает внимание, что речь идет о крайне редких случаях – на 27 мая в странах ЕС, Европейской экономической зоны и Британии сделали более 78 млн прививок вакциной AstraZeneca.

Это всего лишь предостережение: случаи довольно редки

Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое отекание рук и ног или увеличения веса в первые дни после вакцинации,

– отметили в рекомендациях.

Комитет будет в дальнейшем отслеживать случаи этого синдрома у вакцинированных пациентов и при необходимости предоставит дополнительные рекомендации.

Регулятор также обратился к компании AstraZeneca за дополнительной информацией относительно возможного механизма, что приводит к развитию такого синдрома после прививки.

Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов есть связь.

Тромбоз после вакцинации: как распознать Источник: EMA одышка;

боль в груди;

отек ног;

постоянная боль в животе;

неврологические симптомы, в частности сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

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