Расстройства аутистического спектра очень трудно лечить традиционными методами – препаратов для терапии или устранения базовых симптомов не существует. Однако некоторые медикаменты способны снять некоторые симптомы, также потенциал есть в поведенческой и социальной терапии. Теперь ученые из США решили попробовать новый подход.

Микробиом кишечника влияет на работу мозга

Через 2 года после трансплантации фекальной микробиоты исследователи обнаружили сокращение основных симптомов расстройства аутистического спектра – языковых, социальных и поведенческих – на 45%.

К теме Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе

Суть исследования

Ученые заметили связь между аутизмом и желудочно-кишечными проблемами. У многих детей с аутизмом диагностируют заболевания пищеварительной системы, ряд исследований указывает на то, что у таких пациентов симптомы аутизма более серьезные.

Во многих случаях, когда лечили гастроэнтерологические проблемы, поведение детей улучшалось.

Ученые решили воспользоваться методом трансплантации микробиоты, разработанным австралийским гастроэнтерологом Томасом Бороди. Его идея очень проста: если восстановить состояние микробиоты кишечника, организм сможет бороться с инфекцией более эффективно.

Результаты эксперимента

В исследовании принимали участие 18 пациентов, которые продемонстрировали быстрое избавление от желудочно-кишечных нарушений, которые сохранились и через 2 года после процедуры пересадки фекалий.

Впрочем, что важно: в течение этого времени родители этих детей стали замечать снижение симптомов аутизма. По оценке экспертов, основные симптомы расстройства снизились на 45%.

Результаты особенно перспективны, если вспомнить, что от 30% до 50% пациентов с аутизмом имеют те или иные хронические гастроэнтерологические проблемы – чаще всего запор или понос.

Ученые в последующих исследованиях стремятся понять, какие микробы и химические вещества вызывают эти поведенческие изменения.