Новый подход лечения помог снизить основные признаки аутизма на 50%
Расстройства аутистического спектра очень трудно лечить традиционными методами – препаратов для терапии или устранения базовых симптомов не существует. Однако некоторые медикаменты способны снять некоторые симптомы, также потенциал есть в поведенческой и социальной терапии. Теперь ученые из США решили попробовать новый подход.
Источник:ZME Science
Микробиом кишечника влияет на работу мозга
Через 2 года после трансплантации фекальной микробиоты исследователи обнаружили сокращение основных симптомов расстройства аутистического спектра – языковых, социальных и поведенческих – на 45%.
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Суть исследования
Ученые заметили связь между аутизмом и желудочно-кишечными проблемами. У многих детей с аутизмом диагностируют заболевания пищеварительной системы, ряд исследований указывает на то, что у таких пациентов симптомы аутизма более серьезные.
Ученые решили воспользоваться методом трансплантации микробиоты, разработанным австралийским гастроэнтерологом Томасом Бороди. Его идея очень проста: если восстановить состояние микробиоты кишечника, организм сможет бороться с инфекцией более эффективно.
Результаты эксперимента
В исследовании принимали участие 18 пациентов, которые продемонстрировали быстрое избавление от желудочно-кишечных нарушений, которые сохранились и через 2 года после процедуры пересадки фекалий.
Впрочем, что важно: в течение этого времени родители этих детей стали замечать снижение симптомов аутизма. По оценке экспертов, основные симптомы расстройства снизились на 45%.
Результаты особенно перспективны, если вспомнить, что от 30% до 50% пациентов с аутизмом имеют те или иные хронические гастроэнтерологические проблемы – чаще всего запор или понос.
Ученые в последующих исследованиях стремятся понять, какие микробы и химические вещества вызывают эти поведенческие изменения.
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