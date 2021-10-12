Новый препарат блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки

Ученые представили новый препарат, который действует против SARS-CoV-2 и других коронавирусов. В доклинических экспериментах эффективность оказалась значительно выше ремдесивира. Также ученые не обнаружили никаких побочных эффектов препарата даже при его длительном приеме в больших дозах. При раннем введении препарат может предотвращать тяжелые формы болезни.

Что известно о новом препарате

Новое противовирусное соединение MM3122 разработали ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Препарат нацелен на захват белка человека, который необходим SARS-CoV-2 для проникновения в клетку.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Как действует препарат

Ключевым является белок TMPRSS2, эксперименты показали, что сочетание TMPRSS2 и другого родственного белка – матриптаза, присутствует на поверхности легких и других типов клеток.

SARS-CoV-2 и другие коронавирусы зависят от этих белков и без них не могут проникать в клетки и распространяться по дыхательным путям в легкие.

Результаты испытаний

MM3122 блокирует ферментативную активность TMPRSS2, что в результате нарушает работу спаечного белка и подавляет инфицирование.

MM3122 показал лучшую защиту от инфицирования SARS-CoV-2 в сравнении с ремдесивиром – противовирусным средством, которое первым получило одобрение американского регулятора FDА для применения у пациентов с COVID-19.

Ученые не зафиксировали никаких побочных эффектов у мышей после приема препарата в течение недели в больших дозах.

MM3122 был одинаково эффективен против SARS-CoV-2 и MERS-CoV.

Преимущества экспериментальных лекарств

Сейчас большинство ингибиторов нацелены на блокирование репликации вируса. Между тем MM3122 направлен на самый ранний этап – предотвращение инфицирования клеток.

При раннем введении препарат может предупреждать тяжелые формы болезни и осложнения,

– говорится в результатах исследования.

Теперь ученые планируют адаптировать MM3122 для перорального и интраназального введения.