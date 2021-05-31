Ныне считается, что южноафриканский штамм B.1.351 примерно вдвое заразнее других вариантов SARS-CoV-2 и повышает риски повторного инфицирования. Но новое лекарство может от него защитить.

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Так, ученые убеждают, что их разработка запускает врожденный иммунный ответ и значительно снижает уровень вирусной нагрузки в организме. Соответственно, и риски тяжелых осложнений.

Препарат также ингибирует другие респираторные вирусы и вполне возможно, что сможет быть эффективным и против будущих коронавирусов.

SARS-CoV-2 не будет последним коронавирусом и поэтому нам еще понадобятся новые инструменты для защиты. По этой причине мы продолжаем тестирование diABZI против многих других вирусов,

– заявила автор исследования Сара Черри.

Как ученые открыли этот препарат

В настоящее время лекарственное средство diABZI проходит клинические исследования эффективности против некоторых видов рака. Но ученые решили определить его потенциал против коронавируса, ведь оказалось, что он может запускать иммунный ответ в клетках дыхательных путей.

Его идентифицировали среди 75 других препаратов похожего действия.

Результаты экспериментов

Ученые провели эксперименты на моделях мышей.

Исследования продемонстрировали, что введение препарата diABZI значительно снижало вирусную нагрузку в легких и дыхательных путях грызунов.

Кроме этого, препарат стимулировал иммунную реакцию на патоген.

Дальнейшие эксперименты на клетках человека показали, что diABZI подавляет еще и парагрипп и риновирусы.

По словам Сары Черри, полученные результаты показывают, что diABZI может быть потенциальной терапией COVID-19 на ранней стадии болезни.