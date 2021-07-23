Команда из Иллинойского университета представила результаты испытаний экспериментального препарата ErSO для лечения рака груди. Его действие нацелено на раковые клетки и не вредит здоровым.
К теме Больше никакой крови: создали безболезненный тест для определения уровня сахара у диабетиков
Поскольку около 75% всех случаев рака положительные по рецепторах эстрогена, ErSO может изменить ситуацию для наиболее распространенной формы опухоли молочных желез.
В то же время ErSO имеет потенциал и для других типов опухолей груди, поскольку требует небольшого количества рецепторов-мишеней.
Испытания препарата
Эксперименты на моделях мышей показали, что препарат убивал 95 – 100% раковых клеток опухоли и метастазов в костях, головном мозге, печени и легких.
Чаще всего опухоль сокращалась уже через неделю, однако было немало случаев, когда сокращение опухоли на 99% происходило всего за три дня. И даже когда несколько раковых клеток оставалось в организме, провоцируя рецидивы, опухоли оставались чувствительными к повторному лечению.
Здоровые клетки не страдают
Важно отметить, что терапия не нарушила репродуктивную функцию животных. К этим выводам ученые пришли после оценки действия ErSO даже в очень высоких дозах на моделях крыс, мышей и собак.
Дальнейшие исследования ErSO, в частности клинические испытания, будут проводиться фармацевтической компанией Bayer AG.