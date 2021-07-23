Команда из Иллинойского университета представила результаты испытаний экспериментального препарата ErSO для лечения рака груди. Его действие нацелено на раковые клетки и не вредит здоровым.

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Поскольку около 75% всех случаев рака положительные по рецепторах эстрогена, ErSO может изменить ситуацию для наиболее распространенной формы опухоли молочных желез.

В то же время ErSO имеет потенциал и для других типов опухолей груди, поскольку требует небольшого количества рецепторов-мишеней.

Испытания препарата

Эксперименты на моделях мышей показали, что препарат убивал 95 – 100% раковых клеток опухоли и метастазов в костях, головном мозге, печени и легких.

Чаще всего опухоль сокращалась уже через неделю, однако было немало случаев, когда сокращение опухоли на 99% происходило всего за три дня. И даже когда несколько раковых клеток оставалось в организме, провоцируя рецидивы, опухоли оставались чувствительными к повторному лечению.

Известно, что метастазы опухоли являются ключевым фактором плохого прогноза болезни. Удивительно быстрое действие ErSO больше всего удивило ученых.

Здоровые клетки не страдают

Важно отметить, что терапия не нарушила репродуктивную функцию животных. К этим выводам ученые пришли после оценки действия ErSO даже в очень высоких дозах на моделях крыс, мышей и собак.

Дальнейшие исследования ErSO, в частности клинические испытания, будут проводиться фармацевтической компанией Bayer AG.