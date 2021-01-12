Препарат донанемаб может замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Это показало небольшое исследование, в настоящее время данные исследования не опубликованы в научном журнале и не прошли рецензирование другими учеными.

Донанемаб относятся к классу моноклональных антител. Эти антитела способны связываться с патологическим белком амилоидом, и способствовать его выведению из нервной ткани. Амилоид считается одной из причин болезни Альцгеймера, пишет The New York Times.

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Препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера впервые продемонстрировал обнадеживающий результат в столь обширном исследовании. Это первое испытание второй фазы для лекарств против этого заболевания. На этом этапе эффективность лекарств проверяют на небольшой группе пациентов.

В чем особенность исследования

Ранее в исследованиях таких препаратов вторую фазу пропускали. После первой фазы (она демонстрирует безопасность лекарства на небольшой группе людей) сразу начинались исследования третьей фазы – изучение эффективности на большом количестве участников. Эти исследования каждый раз завершались неудачей.

В исследовании приняли участие 272 пациента с болезнью Альцгеймера, за которыми наблюдали в течение двух лет. Симптомы заболевания у участников были легкими или средней тяжести. Половина из них получала экспериментальное лечение – препарат вводили внутривенно каждые четыре недели.

Эффективность нового препарата против болезни Альцгеймера

У участников, получавших экспериментальное лечение, когнитивные способности снижались в среднем на 32% медленнее, чем у тех, кто получал плацебо. Бляшки из амилоида в головном мозге у пациентов из этой группы исчезали за 6-12 месяцев и за время исследования не появлялись вновь.