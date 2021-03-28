Ученые из Национального исследовательского института в Лос-Анджелесе представили результаты изучения влияния экспериментального препарата BIF с инсулином на пациентов с диабетом второго типа. В ходе 2 фазы клинических испытаний новая еженедельная инъекция базального инсулина продемонстрировала такую же эффективность и безопасность, что и ежедневная.

Это улучшит соблюдение режима

Уменьшение количества инъекций до одного раза в неделю может улучшить соблюдение пациентами режима приема инсулина. Также еженедельная доза повысит готовность больных диабетом начать инсулиновую терапию в том случае, когда прием оральных препаратов перестает адекватно контролировать уровень сахара в крови.

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Детали исследования

Клинические испытания длились 32 недели. Все 399 пациентов болели диабетом 2-го типа и прежде принимали базальный инсулин в сочетании с оральными противодиабетическими средствами. Участников разбили случайным образом на 3 группы: первая и вторая получали раз в неделю инъекцию BIF по одному из двух алгоритмов дозирования, третья была контрольной и получала ежедневные уколы инсулина деглудек.

Результаты экспериментального лечения