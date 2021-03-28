Новый препарат против диабета можно колоть раз в неделю
Ученые из Национального исследовательского института в Лос-Анджелесе представили результаты изучения влияния экспериментального препарата BIF с инсулином на пациентов с диабетом второго типа. В ходе 2 фазы клинических испытаний новая еженедельная инъекция базального инсулина продемонстрировала такую же эффективность и безопасность, что и ежедневная.
Источник:Science Daily
Это улучшит соблюдение режима
Уменьшение количества инъекций до одного раза в неделю может улучшить соблюдение пациентами режима приема инсулина. Также еженедельная доза повысит готовность больных диабетом начать инсулиновую терапию в том случае, когда прием оральных препаратов перестает адекватно контролировать уровень сахара в крови.
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Детали исследования
Клинические испытания длились 32 недели. Все 399 пациентов болели диабетом 2-го типа и прежде принимали базальный инсулин в сочетании с оральными противодиабетическими средствами. Участников разбили случайным образом на 3 группы: первая и вторая получали раз в неделю инъекцию BIF по одному из двух алгоритмов дозирования, третья была контрольной и получала ежедневные уколы инсулина деглудек.
Результаты экспериментального лечения
- По сравнению с третьей группой пациенты первых двух достигли такого же уровня контроля сахара в крови, что доказал гемоглобин А1С.
- Кроме того, прием BIF привел к значительному снижению показателя гипогликемии, опасного состояния, которое вызывает судороги, потерю сознания и смерть.
- Что касается безопасности, то результаты приема BIF в целом совпадают с побочными действиями инсулина.
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