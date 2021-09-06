Создали препарат против коронавируса эффективен и против Дельта
Источник:India Tooday
Индийская фармкомпания Hetero получила разрешение Министерства здравоохранения на изготовление и экстренное использование препарата для лечения коронавируса под названием Roche Holding AG (ROG.S). Лекарства будут снижать риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Новые лекарства представила индийская фармкомпания
Препарат будет доступен под торговой маркой Tocira. Производитель отметил, что новый препарат разработан для лечения COVID-19, с учетом характерных особенностей штамма Дельта.
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Что ожидают от препарата
- Лекарства должны снизить риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.
- Сокращать время выздоровления.
- Снижает потребность в ИВЛ.
Детали о производителе
Индийский препарат будут производить на заводе компании Hetero в Хайдарабаде, его будут распространять под названием Tocira. Первые партии препарата должны появиться до конца сентября.
Это одобрение чрезвычайно важно для безопасности поставок в Индии, учитывая глобальный дефицит тоцилизумаба. Мы будем тесно сотрудничать с правительством, чтобы обеспечить справедливое распределение,
– отметил глава Hetero Group.
К слову, недавно, 4 сентября Украина получила партию лекарств против коронавируса из США. Речь идет о препаратах – Bamlanivimab и Etesevimab. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США.
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