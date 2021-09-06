Создали препарат против коронавируса эффективен и против Дельта

Индийская фармкомпания Hetero получила разрешение Министерства здравоохранения на изготовление и экстренное использование препарата для лечения коронавируса под названием Roche Holding AG (ROG.S). Лекарства будут снижать риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Новые лекарства представила индийская фармкомпания

Препарат будет доступен под торговой маркой Tocira. Производитель отметил, что новый препарат разработан для лечения COVID-19, с учетом характерных особенностей штамма Дельта.

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Что ожидают от препарата

Лекарства должны снизить риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Сокращать время выздоровления.

Снижает потребность в ИВЛ.

Детали о производителе

В основе препарата действующее вещество

Индийский препарат будут производить на заводе компании Hetero в Хайдарабаде, его будут распространять под названием Tocira. Первые партии препарата должны появиться до конца сентября.

Это одобрение чрезвычайно важно для безопасности поставок в Индии, учитывая глобальный дефицит тоцилизумаба. Мы будем тесно сотрудничать с правительством, чтобы обеспечить справедливое распределение,

– отметил глава Hetero Group.

Тоцилизумаб – что известно о действующем веществе Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) еще в июне одобрило экстренное использование тоцилизумаба для лечения взрослых и детей в возрасте от 2 лет и старше, госпитализированных с COVID-19. Впервые препарат был одобрен FDA 11 лет назад для терапии ревматоидного артрита у взрослых.

К слову, недавно, 4 сентября Украина получила партию лекарств против коронавируса из США. Речь идет о препаратах – Bamlanivimab и Etesevimab. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США.

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