Новый препарат против рака мозга показал до сих пор невозможный результат
Двое пациентов с раком мозга на поздней стадии показали хорошую реакцию на экспериментальное лечение, состоящее из комбинации химио и иммунотерапии. В одном случае – опухоль полностью исчезла.
Источник:The Guardian
Лондонские врачи предупредили, что результаты пока предварительные, но такая положительная реакция организма – нечто необычное для ранних испытаний.
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Как проводили исследования
Врачи из Института онкологии и Королевской больницы Марсден (Великобритания) пригласили для первой фазы клинических испытаний терапии Ice-Cap десять пациентов с глиобластомой, наиболее распространенной и агрессивной формой рака. Все они получали иммунотерапевтический препарат атезолизумаб (atezolizumab) в сочетании с ипатасертибом (ipatasertib), экспериментальными лекарствами, которые делают раковые клетки видимыми для иммунной системы.
У одного из участников опухоль полностью исчезла. И не появляется уже на протяжении 20 месяцев.
Рак мозга способен скрываться от иммунной системы сложными путями и до сих пор иммунотерапия не работала. Однако, подобная комбинация препарата может делать видимыми новые пути лечения,
– отметила руководительница исследования Хуанита Лопес.
Перспективная нового лечения
Ученые надеются, что исследование открывает путь к дальнейшим разработкам, которые могут стать революционным для некоторых пациентов с агрессивной глиобластомой.
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