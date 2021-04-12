Двое пациентов с раком мозга на поздней стадии показали хорошую реакцию на экспериментальное лечение, состоящее из комбинации химио и иммунотерапии. В одном случае – опухоль полностью исчезла.

Лондонские врачи предупредили, что результаты пока предварительные, но такая положительная реакция организма – нечто необычное для ранних испытаний.

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Как проводили исследования

Врачи из Института онкологии и Королевской больницы Марсден (Великобритания) пригласили для первой фазы клинических испытаний терапии Ice-Cap десять пациентов с глиобластомой, наиболее распространенной и агрессивной формой рака. Все они получали иммунотерапевтический препарат атезолизумаб (atezolizumab) в сочетании с ипатасертибом (ipatasertib), экспериментальными лекарствами, которые делают раковые клетки видимыми для иммунной системы.

У одного из участников опухоль полностью исчезла. И не появляется уже на протяжении 20 месяцев.

Рак мозга способен скрываться от иммунной системы сложными путями и до сих пор иммунотерапия не работала. Однако, подобная комбинация препарата может делать видимыми новые пути лечения,

– отметила руководительница исследования Хуанита Лопес.

Перспективная нового лечения

Ученые надеются, что исследование открывает путь к дальнейшим разработкам, которые могут стать революционным для некоторых пациентов с агрессивной глиобластомой.