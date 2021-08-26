Новый прогноз по коронавирусу в Украине: под угрозой дети

26 августа 2021 , 15:45
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Источник:

РБК-Украина

Уже 1 сентября в Украине начнется новый учебный год. Дети и учителя пойдут в школу в обычном режиме работы.

Но это угрожает вспышке коронавируса среди детей. В частности так считает врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Она считает, что примером этому является недавняя вспышка в одесском детском лагере "Молодая гвардия".

Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей,
– сообщила Мухарская.

Она добавила, что ходят разговоры о массовой вакцинации детей. Но для этого нужно подготовить нормативную базу и распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Так, сейчас в Украине позволяют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет. Но лишь тех, у которых есть показания для этого.

Что известно о течении коронавируса у детей

Источник: Nature

  • Дети легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми.
  • Большинство детей выздоравливают от коронавируса в течение первой недели после инфицирования.
  • У 4,4% детей симптомы коронавируса длятся 4 недели или дольше, а у 1,8% – сохранялись в течение 8 недель и дольше.
  • Самым опасным для детей и подростков является штамм коронавируса Дельта.
  • Иногда коронавирус вызывает у детей мультисистемный воспалительный синдром – заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить снабжение крови к сердцу.
Автор: Анастасія Кушпіт