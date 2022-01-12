Новый протокол лечения рака крови сокращает риск отторжения с 60% до 7%

Удаление определенного типа Т-клеток из донорского биоматериала резко снижает реакцию отторжения и одновременно не увеличивает риск рецидива рака или воспаления.

Результаты второй фазы клинических исследований важны для детей и взрослых с раком крови, которые очень часто сталкиваются с этим тяжелым и иногда смертельным осложнением.

Внимание Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Что известно о трансплантации стволовых клеток

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от здорового донора – единственный способ победить рак крови. Кроме сложного и дорогостоящего поиска совместимого донора, это лечение также связано с высокими рисками иммунного отторжения – реакцией "трансплантат против хозяина" (отторжение организмом трансплантированного материала).

В этом случае пациенту нужна длительная иммуносупрессия, которая может еще больше повышать риски сопутствующих инфекций, снижать качество жизни и приводить к летальному исходу.

Что предлагают ученые

Из предыдущих исследований ученые знали, что удаление всех Т-клеток из донорского биоматериала повышает у пациентов риск рецидива рака и смерти. Ведь эти клетки важны для уничтожения рака и борьбы с инфекциями, однако нужно было новое, оптимальное решение.

В поисках золотой середины ученые решили удалить наивные Т-клетки, но одновременно сохранить Т-клетки памяти, способные защитить от известных ранее патогенов. Метод протестировали на 138 пациентах с лейкемией, в частности среди детей.

Реакция отторжения трансплантата организмом хозяина развивалась лишь в 7% случаев по сравнению с ранее зарегистрированными показателями 30 – 60%.

Важно и то, что у участников исследования не возникло резистентности к препаратам при лечении острой иммунной реакции,

— заявил автор работы Уоррен Шломчик.

Перспектива открытия

Хотя для внедрения результатов в медицинскую практику необходимо подтверждение результатов в рандомизированных клинических исследованиях, ученые уверены, что этот подход является эффективным.

Тем временем все необходимые процессы уже запущены, так что со временем ученые смогут предоставить рекомендации для изменения протоколов лечения при использовании донорских гемопоэтических стволовых клеток.

К слову, в США ученые представили результаты уникальной операции по пересадке сердца от ГМО-свиньи мужчине. Операция прошла успешно, однако теперь врачи непрерывно отслеживают состояние пациента, чтобы не пропустить иммунную реакцию отторжения органа.