Интервал между дозами могут увеличить до 8 недель
Кроме того, ученые отметили, что интервал в 8 недель является потенциальным решением противодействия варианту коронавируса Дельта. Отметим, что сначала Великобритания продлила срок между дозами до 12 недель в конце 2020 года.
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Детали исследования
Во время исследования ученые сравнили иммунные ответы 503 сотрудников NHS, которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 года.
Уровни антител в их крови измеряли через месяц после второй дозы вакцины. Работа ученых еще не рецензирована.
Ученые сделали такие выводы:
- как короткие, так и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызвали сильный иммунный ответ;
- трехнедельный интервал позволил выработать меньше антител, чем 10-недельный интервал;
- в то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток другого типа иммунных клеток – оставались высокими;
- более длительный интервал между вакцинацией сформировал меньшее количество Т-клеток в целом, но вызвал большее количество вспомогательных Т-клеток, которые поддерживают иммунную память.
Наше исследование дает обнадеживающие доказательства того, что оба режима дозирования генерируют устойчивые иммунные реакции против SARS-CoV-2 после двух доз,
– отметила автор исследования Ребекка Пейн.
В то же время ученые подчеркнули, что продолжат исследовать иммунное действие на различные режимы и дозировку вакцины.