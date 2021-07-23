Новый рекомендуемый интервал между дозами Pfizer дает лучший иммунитет: исследование

Британские исследователи обнаружили, что больший интервал между первой и второй дозой вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует иммунную систему вырабатывать больше антител, а следовательно обеспечивает лучшую защиту против COVID-19.

Интервал между дозами могут увеличить до 8 недель

Кроме того, ученые отметили, что интервал в 8 недель является потенциальным решением противодействия варианту коронавируса Дельта. Отметим, что сначала Великобритания продлила срок между дозами до 12 недель в конце 2020 года.

К теме Вирусная нагрузка на организм при Дельте в 1 260 раз выше исходного вируса

Детали исследования

Во время исследования ученые сравнили иммунные ответы 503 сотрудников NHS, которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 года.

Уровни антител в их крови измеряли через месяц после второй дозы вакцины. Работа ученых еще не рецензирована.

Ученые сделали такие выводы:

как короткие, так и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызвали сильный иммунный ответ;

трехнедельный интервал позволил выработать меньше антител, чем 10-недельный интервал;

в то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток другого типа иммунных клеток – оставались высокими;

более длительный интервал между вакцинацией сформировал меньшее количество Т-клеток в целом, но вызвал большее количество вспомогательных Т-клеток, которые поддерживают иммунную память.

Наше исследование дает обнадеживающие доказательства того, что оба режима дозирования генерируют устойчивые иммунные реакции против SARS-CoV-2 после двух доз,

– отметила автор исследования Ребекка Пейн.

В то же время ученые подчеркнули, что продолжат исследовать иммунное действие на различные режимы и дозировку вакцины.