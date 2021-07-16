Первую дозу препарата за минувшие сутки получили 63 002 человека. Зато закончили иммунизацию, введя вторую дозу, 54 374 человека.

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В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пунктов прививки и 49 центров вакцинации.

За 12 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 40 328,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 65 030,

AstraZeneca – 12 018.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 2 539 636 человек. 2 539 634 из них получили первую дозу препарата. А вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.

Всего в стране провели 3 899 890 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 801 923,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 889 060,

Привито вакциной AstraZeneca – 360 988,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала