Новый рекорд привитых против COVID-19 в Украине
Источник:Минздрав Украины
В течение 15 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 117 376 человек. Это наибольшее количество с начала пандемии.
Первую дозу препарата за минувшие сутки получили 63 002 человека. Зато закончили иммунизацию, введя вторую дозу, 54 374 человека.
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В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пунктов прививки и 49 центров вакцинации.
За 12 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 40 328,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 65 030,
- AstraZeneca – 12 018.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 2 539 636 человек. 2 539 634 из них получили первую дозу препарата. А вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.
Всего в стране провели 3 899 890 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 801 923,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 889 060,
- Привито вакциной AstraZeneca – 360 988,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала