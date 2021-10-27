Это означает, что они уже полностью иммунизированы против болезни. Однако в больницах большинство тяжелых больных – непривитые.
Актуально Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Рекорд вакцинации
- За сутки 26 октября в Украине 291 293 человека вакцинировали против COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
- Одну дозу получили 212 013 человек.
- Полностью иммунизированы – 79 280 человек.
В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Например, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.
Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании прививали 9 363 493 человека, из них:
- получили одну дозу – 9 363 491 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 16 501 573 прививки.
Какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 702 392,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 862 857,
- AstraZeneca – 1 188 335,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала