Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали более 291 тысячи украинцев

За минувшие сутки, 26 октября, вакцинировали рекордное количество украинцев – более 291 тысячи. Более 7 миллионов получили 2 дозы вакцины против COVID-19.

Это означает, что они уже полностью иммунизированы против болезни. Однако в больницах большинство тяжелых больных – непривитые.

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Рекорд вакцинации

За сутки 26 октября в Украине 291 293 человека вакцинировали против COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Одну дозу получили 212 013 человек.

Полностью иммунизированы – 79 280 человек.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Например, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.

Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании прививали 9 363 493 человека, из них:

получили одну дозу – 9 363 491 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 16 501 573 прививки.

Какие вакцины использовали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 702 392,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 862 857,

AstraZeneca – 1 188 335,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала