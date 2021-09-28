Новый рекорд: в России показатель смертности от COVID-19 максимальный

28 сентября 2021 , 13:53
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СтопКоронавирус РФ

В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.

В России высокие показатели смертности

Больше всего пациентов за минувшие сутки умерли в Москве – 63, в Санкт-Петербурге – 58, в Свердловской области – 40. Предыдущий максимум – 826 умерших – зарегистрировали 24 сентября.

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Кроме того, суточный прирост больных коронавирусом в России составляет 21 559 человек.

В общем, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 7,4 миллиона случаев заражения и более 205 тысяч смертей.

В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами

  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет население вакцинироваться. Но получить прививку "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
  • В то же время ВОЗ прекратила процесс регистрации вакцины "Спутник-V". Дело в том, что во время инспекции на одной из фабрик обнаружили несоответствие правилам "лучшей практики производства".
  • Недавно американские СМИ сообщили, что США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник-V". И это правило будет касаться не только россиян.
Автор: Анастасія Лукашевська