Новый рекорд: в России показатель смертности от COVID-19 максимальный
28 сентября 2021 , 13:53Читати новину українською
Источник:СтопКоронавирус РФ
В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.
В России высокие показатели смертности
Больше всего пациентов за минувшие сутки умерли в Москве – 63, в Санкт-Петербурге – 58, в Свердловской области – 40. Предыдущий максимум – 826 умерших – зарегистрировали 24 сентября.
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Кроме того, суточный прирост больных коронавирусом в России составляет 21 559 человек.
В общем, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 7,4 миллиона случаев заражения и более 205 тысяч смертей.
В России проводят вакцинацию только собственными вакцинами
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет население вакцинироваться. Но получить прививку "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
- В то же время ВОЗ прекратила процесс регистрации вакцины "Спутник-V". Дело в том, что во время инспекции на одной из фабрик обнаружили несоответствие правилам "лучшей практики производства".
- Недавно американские СМИ сообщили, что США планируют запретить въезд для иностранцев, которые вакцинировались против COVID-19 российским препаратом "Спутник-V". И это правило будет касаться не только россиян.