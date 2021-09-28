Новый рекорд: в России показатель смертности от COVID-19 максимальный

В России за минувшие сутки зафиксировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерли 852 человека.

В России высокие показатели смертности

Больше всего пациентов за минувшие сутки умерли в Москве – 63, в Санкт-Петербурге – 58, в Свердловской области – 40. Предыдущий максимум – 826 умерших – зарегистрировали 24 сентября.

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Кроме того, суточный прирост больных коронавирусом в России составляет 21 559 человек.

В общем, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 7,4 миллиона случаев заражения и более 205 тысяч смертей.

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