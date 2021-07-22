Статистика вакцинации от Минздрава
В целом, 120 090 человек вакцинированы от коронавируса 21 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированные, то есть получили две дозы препарата, – 54 568 человек.
Внимание За сутки в Украине COVID-19 заболели более 700 человек: цифры растут
В течение суток работали:
- 655 мобильных бригад;
- 2 280 пунктов прививки;
- 127 центров вакцинации.
К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вакцин против COVID-19 хватит для всех желающих украинцев. Так, к осени 2021 года Украина должна получить еще 13 миллионов доз.
Статистика прививок в Украине / Фото Минздрава
Сколько всего вакцинировано
-
В целом с начала вакцинальной кампании привиты 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек.
-
Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
-
Всего проведено 4 399 756 прививок.
Вакцинация в Украине: главное
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность привития 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- 21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации против коронавирусной болезни, во время которого получить прививку могут все желающие граждане в возрасте от 18 лет.