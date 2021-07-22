Статистика вакцинации от Минздрава

В целом, 120 090 человек вакцинированы от коронавируса 21 июля 2021 года. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированные, то есть получили две дозы препарата, – 54 568 человек.

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В течение суток работали:

655 мобильных бригад;

2 280 пунктов прививки;

127 центров вакцинации.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вакцин против COVID-19 хватит для всех желающих украинцев. Так, к осени 2021 года Украина должна получить еще 13 миллионов доз.



Статистика прививок в Украине / Фото Минздрава

Сколько всего вакцинировано

В целом с начала вакцинальной кампании привиты 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 555 859 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

Всего проведено 4 399 756 прививок.

Вакцинация в Украине: главное

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность привития 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Справка. Сейчас в Украине проводят прививки четырьмя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna.