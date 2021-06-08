Новый рекорд: женщина в ЮАР родила сразу 10 детей

В Южно-Африканской Республике женщина родила сразу 10 малышей. Она установила новый мировой рекорд.

Врачи прогнозировали, что детей будет 8. Однако мать, 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле, родила на 2 ребенка больше. Родители сначала даже не поверили.

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Кого родила женщина

Ее муж рассказал, что жена родила 7 мальчиков и 3 девочек. Медики прибегли к кесареву сечению.

У Ситхоле еще есть дети

По информации местных СМИ, в Ситхоле уже есть шестилетние близнецы. Кстати, забеременела женщина естественным путем, без применения репродуктивных технологий.

Новый мировой рекорд

Женщина побила мировой рекорд. Ранее его установила Халим Сиссе из Мали. Она родила 9 малышей в прошлом месяце. 25-летняя женщина теперь мама 5 девочек и 4 мальчиков. УЗИ сначала тоже показывало лишь 7 малышей.​

Перед тем рекордсменкой была американка Надя Сулеман. Она родила 8 детей в 2009 году.

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