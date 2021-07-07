Как новый санврач страны Игорь Кузин относится к медицинской реформе Супрун

Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин рассказал, как относится к медицинской реформе Ульяны Супрун. В целом ему нравится идеология, но реформу не удалось довести до конца.

Как заметил Кузин, основной фокус реформы Ульяны Супрун – изменение моделей финансирования. Эта философия должна была привести к повышению качества медицинской помощи, но реформу не довели до конца.

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Игорь Кузин "Мне действительно нравится эта идеология. Речь шла о том, что мы меняем саму ментальность врача, что работа должна быть оплачена. И в зависимости от того, что я делаю, и как я это делаю, я получу больше или меньше. Эта философия должна была привести к повышению качества медицинской помощи. Единственная проблема – мы начинаем хорошие реформы, а потом меняем людей, потому что что-то пошло не так. Реформа недоведена до конца. Поэтому ее базовая философия немного потеряна”.

Как пояснил Кузин, в Минздраве изменили механизмы финансирования, но не запустили механизм контроля качества за оказанием этой медицинской помощи. Поэтому врач, у которого просто много деклараций, получает такие же средства, как и врач, который имеет такое же количество деклараций, но работает детально с соблюдением всех протоколов с каждым пациентом.

Также санитарный врач пояснил, что ликвидация СЭС Ульяной Супрун – "абсолютная неправда". Да, СЭС действительно переформатировали, но это решение не было связано с госпожой Супрун.

Игорь Кузин "Что такое ликвидация СЭС? Санитарно-эпидемиологическая служба была ликвидирована в 2012 году. У меня как раз был опыт работы в Государственной санитарно-эпидемиологической службе и ушел оттуда в 2012 году именно из-за того, что она реформировалась. Мне было неудобно и некомфортно работать в этой структуре. Так сложилось, что я вернулся через 9 лет. Однако реформирование или переформатирование СЭС никоим образом не было связано с госпожой Ульяной Супрун. Это решение конца 2011 года. И здесь важно заметить, что реформа даже СЭС также не была доведена до конца.”

По его словам, основная проблема даже не в том, что-то кто-то конкретный развалил или принял это политическое решение. Проблема в том, что реформа не была доведена до конца.