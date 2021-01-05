Новый штамм COVID-19 набирает обороты: теперь его обнаружили в Словакии
Первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Словакии. Как пояснили тамошние врачи, у пациентов наблюдается высокая вирусная нагрузка.
Это и неудивительно, ведь новый штамм вируса может иметь на 70% большую способность к распространению. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчий в фейсбуке.
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Он отметил, что распространение нового штамма коронавируса чаще встречается у людей в возрасте до 60 лет и интенсивнее среди детей.
Клинические признаки и летальность заболевания нового варианта остаются неизменными по сравнению с исходным вирусом,
– добавил глава словацкого Минздрава.
Что известно о новом штамме коронавируса
- Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря 2020 года.
- По предварительным оценкам, генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным чем обычный.
- Новый штамм коронавируса уже добрался до Украины. Первый случай заражения зафиксировали на Закарпатье. У инфицированного мужчины наблюдается легкое течение болезни.
- Ранее случаи заражения новым штаммом обнаружили в ряде стран Европы, а также в Сингапуре, Японии, Австралии, Канаде, США, Южной Кореи и Иордании.
Источник: 24 канал
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