Первые случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Словакии. Как пояснили тамошние врачи, у пациентов наблюдается высокая вирусная нагрузка.

Это и неудивительно, ведь новый штамм вируса может иметь на 70% большую способность к распространению. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчий в фейсбуке.

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Он отметил, что распространение нового штамма коронавируса чаще встречается у людей в возрасте до 60 лет и интенсивнее среди детей.

Клинические признаки и летальность заболевания нового варианта остаются неизменными по сравнению с исходным вирусом,

– добавил глава словацкого Минздрава.

Что известно о новом штамме коронавируса

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря 2020 года .

. По предварительным оценкам, генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным чем обычный .

. Новый штамм коронавируса уже добрался до Украины . Первый случай заражения зафиксировали на Закарпатье. У инфицированного мужчины наблюдается легкое течение болезни.

. Первый случай заражения зафиксировали на Закарпатье. У инфицированного мужчины наблюдается легкое течение болезни. Ранее случаи заражения новым штаммом обнаружили в ряде стран Европы, а также в Сингапуре, Японии, Австралии, Канаде, США, Южной Кореи и Иордании.



Новый штамм COVID - 19 / инфографика 24 канала