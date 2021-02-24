Начиная с сентября 2020 года ученые из США изучали новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2. И хотя выводы исследования еще не прошли рецензирование экспертами, они свидетельствуют, что калифорнийский штамм коронавируса чуть ли не самый опасный среди всех.

Новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Калифорнии, вероятно, легче всего передается. Также он повышает риск госпитализации пациентов в отделение интенсивной терапии и смерти.

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С сентября 2020 года по январь 2021 года частота обнаружения этого штамма выросла с 0% до более чем 50%.

Как проводилось исследование

Для своего исследования авторы секвенировали 2 172 генома из образцов вируса, взятых у пациентов в 44 округах Калифорнии в период с 1 сентября 2020 года по 29 января 2021 года.

На новый вариант, который представлен в двух формах (B.1.427 и B.1.429), приходится 21,3% этих последовательностей. Да, это один и тот же вариант вируса, только с несколько отличными мутациями.

Ученые также изучили медицинские карты 324 пациентов с COVID-19, которые лечились в клиниках Калифорнийского университета или его медицинском центре.

После этого исследователи скорректировали данные с учетом различий по возрасту, полу и этнической принадлежности.

Выводы ученых

По сравнению с пациентами, инфицированными другими штаммами коронавируса, вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии с калифорнийским штаммом была в 4,8 раза выше. Кроме этого, пациенты с калифорнийским штатом имели в 11 раз больше шансов умереть.

По другим данным, этот калифорнийский вариант более заразен. Ученые обнаружили, что люди, которые им инфицированы, только в носу имеют вдвое большую вирусную нагрузку. Это может сделать их более заразными для других. Это может объяснить, почему в одном доме для престарелых, где вспыхнул этот вариант коронавируса, он распространился в несколько раз быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2 в 4 других домах для пожилых.

Кроме этого, во время лабораторных исследований B.1.429 влиял на эффективность антител. К антителам, взятых из крови переболевших пациентов, он был в 4 раза менее чувствительнее, чем оригинальный коронавирус. И вдвое менее восприимчив к антителам из крови людей, привитых вакцинами Pfizer или Moderna.

Этот вариант вызывает беспокойство, потому что наши данные показывают, что он более заразен, с большей вероятностью связан с тяжелым заболеванием и частично устойчив к нейтрализующим антителам,

– заявил старший автор исследования Чарльз Чиу.

Он добавил, что новый вариант вируса "требует срочного дальнейшего расследования". Ведь для окончательных выводов необходимо больше данных.

Другие эксперты призвали не делать преждевременных и провокационных выводов. Ведь только менее 10 участников исследования с новым штатом попали в отделение интенсивной терапии и умерли. Поэтому для надежных результатов нужны данные от значительно большего количества инфицированных калифорнийским штаммом пациентов.