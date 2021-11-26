Международное беспокойство

В частности, в Министерстве здравоохранения Британии отметили, что новый вариант с высокой вероятностью широко распространился за пределы Ботсваны и ЮАР.

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Мы обеспокоены тем, что новый штамм коронавируса может представлять значительно больший риск для здоровья населения. Поэтому решить принять новые ограничительные меры, чтобы предотвратить его попадание в нашу страну из Южной Африки,

– сказал Саджид Джавид.

Почему штамм представляет опасность

Министр отметил, что в стране пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования южноафриканским штаммом. В то же время отметил необходимость усиления карантинных мер, поскольку новый вариант может быть значительно более устойчивым к действию имеющихся вакцин.

Где зафиксировали новый штамм

Сегодня, 26 ноября, в Израиле сообщили о том, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который в начале недели зафиксирован в Южной Африке. Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации. Из-за появления нового варианта коронавируса Израиль приостановил авиасообщение с 7 странами.

Кроме Израиля, Германия и Великобритания также внесли страны ЮАР в "красный список". Вероятно, такое решение будет принято и в ЕС.