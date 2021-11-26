Новый штамм COVID уже распространился за пределы ЮАР: предостережение британского Минздрава
Источник:The Guardian
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 представляет "серьезную международную опасность".
Международное беспокойство
В частности, в Министерстве здравоохранения Британии отметили, что новый вариант с высокой вероятностью широко распространился за пределы Ботсваны и ЮАР.
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Мы обеспокоены тем, что новый штамм коронавируса может представлять значительно больший риск для здоровья населения. Поэтому решить принять новые ограничительные меры, чтобы предотвратить его попадание в нашу страну из Южной Африки,
– сказал Саджид Джавид.
Почему штамм представляет опасность
Министр отметил, что в стране пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования южноафриканским штаммом. В то же время отметил необходимость усиления карантинных мер, поскольку новый вариант может быть значительно более устойчивым к действию имеющихся вакцин.
Где зафиксировали новый штамм
Сегодня, 26 ноября, в Израиле сообщили о том, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который в начале недели зафиксирован в Южной Африке. Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации. Из-за появления нового варианта коронавируса Израиль приостановил авиасообщение с 7 странами.
Кроме Израиля, Германия и Великобритания также внесли страны ЮАР в "красный список". Вероятно, такое решение будет принято и в ЕС.
Что известно о варианте B.1.1.529
Впервые удалось идентифицировать штамм 23 ноября в Южной Африке. Генетики определили, что в спаечном белке нового варианта 32 мутации. Ученые беспокоятся, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным.